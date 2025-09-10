El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias ligeras que comenzarán a manifestarse en la mañana y continuarán intermitentemente hasta la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 2 mm, con picos de hasta 1 mm en las horas más activas de la lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Oia experimenten lluvias durante estas horas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte de la jornada.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de lluvia. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de un ambiente húmedo y fresco.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad a medida que las lluvias disminuyan. Sin embargo, se espera que la bruma y las nubes continúen dominando el paisaje hasta el ocaso, que se producirá a las 20:53. En resumen, un día de clima variable y húmedo espera a Oia, con lluvias ligeras y temperaturas frescas que invitan a disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.