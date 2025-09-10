El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla, bruma y un cielo mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de bruma que podrían persistir hasta la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Esta ligera variación en la temperatura, junto con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mañana, contribuirá a la sensación de bochorno. La humedad comenzará a disminuir ligeramente en las horas de la tarde, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las cantidades de lluvia serán mínimas, con registros que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros en cualquier momento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad. A medida que el día avance, el viento podría ayudar a dispersar la bruma y la niebla, aunque esto dependerá de la intensidad de las lluvias.

La visibilidad podría mejorar ligeramente hacia la tarde, pero se recomienda precaución a los conductores y peatones debido a las condiciones de humedad y posibles charcos en las calles. La puesta de sol se espera para las 20:53, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a una noche fresca y húmeda. En resumen, se aconseja a los residentes de O Rosal que se preparen para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con precauciones ante la niebla y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.