El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con un predominio de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

A partir de la tarde, se prevé la llegada de lluvias escasas, con acumulaciones de hasta 0.2 mm en intervalos de tiempo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en zonas expuestas al viento.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con bruma en la mañana y lluvias ligeras en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque la probabilidad de lluvia es alta, se espera que las precipitaciones sean leves. Los habitantes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.