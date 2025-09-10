El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 20 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se registren cantidades ligeras de lluvia. En las primeras horas, la probabilidad de lluvia es del 100% entre las 02:00 y las 08:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Posteriormente, entre las 08:00 y las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, aunque las cantidades esperadas son similares, con un máximo de 0.3 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, y se espera que el cielo permanezca cubierto pero sin precipitaciones significativas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 75% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, con un ligero aumento a 21 grados hacia el final de la jornada. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la vista del sol, que se ocultará a las 20:54. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente en las primeras horas del día, y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados, lo que sugiere un ambiente típico de principios de otoño en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.