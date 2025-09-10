El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se intensificarán, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la posibilidad de lluvias ligeras.
Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del tercer periodo, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. Las lluvias se concentrarán principalmente entre las 08:00 y las 14:00, y se espera que disminuyan hacia la tarde y la noche.
En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando los 21 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a un ambiente más tranquilo.
La humedad relativa, que se mantendrá alta durante todo el día, comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero seguirá siendo notablemente elevada, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. A medida que caiga la noche, se espera que la bruma regrese, creando un ambiente más fresco y húmedo.
En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias ligeras y temperaturas moderadas, con un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para algunas personas. Se recomienda estar preparado para las lluvias y disfrutar de las temperaturas suaves, especialmente durante las horas más cálidas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
