El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan densas, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir del periodo de las 04:00 hasta las 10:00, acumulando un total de 0.2 mm de precipitación en esos intervalos.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 16 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 19 grados. Esto sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a un 79% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes de Mos tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es nula durante el día, lo que significa que, aunque las lluvias serán posibles, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.