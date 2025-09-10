El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Moraña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados .

A partir de las 4 de la mañana, se prevé que la situación meteorológica se complique ligeramente, ya que se anticipa la llegada de lluvias escasas. Estas precipitaciones se extenderán a lo largo de la mañana y hasta la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 2 a 8 de la mañana y de 8 a 2 de la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir.

La temperatura irá en ligero aumento a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento podría contribuir a que las lluvias se sientan más frescas y a que la humedad se disperse un poco más rápido al final del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que sugiere que no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes necesiten salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.