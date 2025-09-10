El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la niebla será predominante, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 grados, manteniéndose estables y frescas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Se espera que la precipitación sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 15 a 22 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en la mañana, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A partir de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad, pero las lluvias ligeras podrían persistir. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se anticipan fenómenos severos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 17 grados al caer el sol.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con niebla en la mañana y lluvias ligeras a lo largo del día. Las temperaturas serán frescas y la humedad alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de estar preparado para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.