El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa que podrían presentarse en diferentes momentos, especialmente durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.2 a 0.7 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se anticipan lluvias intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en 17 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Esta ligera variación en la temperatura, junto con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación térmica. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará hacia el mediodía y la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña experimenten alguna forma de lluvia durante estas horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que las condiciones climáticas no se tornarán severas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.