El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en el periodo inicial, donde se espera una temperatura de 16°C y una humedad relativa del 100%. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 21°C en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause problemas significativos en la región.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia. La dirección del viento podría contribuir a que las temperaturas se sientan un poco más bajas de lo que realmente son.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia ligera. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas, pero mejorará ligeramente hacia la tarde, aunque la bruma persistirá. La humedad relativa comenzará en niveles muy altos, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que avance el día, alcanzando un 70% hacia la tarde.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias ligeras y bruma en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas, aunque suaves, pueden sentirse más frescas debido al viento y la humedad. La jornada se desarrollará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.