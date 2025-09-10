El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubiertas de nubes con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias ligeras que comenzarán a manifestarse a partir del periodo de las 2:00 AM y continuarán intermitentemente hasta la tarde.

Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en total durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 AM y las 8:00 AM, y manteniéndose en torno al 95% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán inconvenientes significativos.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 17°C en la madrugada y alcanzando un máximo de 21°C en las horas más cálidas de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 18°C al caer el sol. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no traerá condiciones severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.