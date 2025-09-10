El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan predominantes, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas en varios momentos. Las precipitaciones se estiman en torno a 0.1 a 0.5 mm, siendo más probables en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y 20 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con la bruma y las nubes, podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas de hasta 37 km/h provenientes del suroeste, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas más cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 9 y 21 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 90% entre las 2 y las 8 de la noche. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 10% durante las horas de lluvia.

Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.