El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en total durante este periodo. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque con una disminución en la intensidad.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos frecuentes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados a media tarde, proporcionando un respiro en comparación con la frescura de la mañana. Sin embargo, la sensación de humedad persistirá, con niveles que rondarán el 80% hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, con velocidades de entre 10 y 18 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea baja, con un 5% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que permitirá que la noche transcurra sin mayores inconvenientes. En resumen, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.