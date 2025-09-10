El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con brumas persistentes que limitarán la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mañana, y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con lluvias escasas que comenzarán a caer en la mañana y continuarán intermitentemente hasta la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, con un 100% de probabilidad de lluvia en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 73% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados al caer el sol, que se producirá a las 20:53 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en la noche, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

Es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el día se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, ideal para actividades en interiores o paseos cortos bajo la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.