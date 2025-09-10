El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , con un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando hasta 21 grados en las horas más cálidas.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir del tercer periodo del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde, alcanzando un 86% hacia el final del día. Esto, combinado con las temperaturas suaves, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la humedad, pero no será suficiente para eliminar la sensación de pesadez en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 21 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. Hacia el final del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un ambiente húmedo y nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con una sensación de incomodidad debido a la alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir y se preparen para un día de clima variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.