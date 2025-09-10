El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 05:00, la visibilidad será reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la bruma se mantendrá hasta las 10:00, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 a 0.3 mm durante estas horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A partir de las 11:00, la situación comenzará a mejorar ligeramente. La niebla y la bruma darán paso a un cielo cubierto, aunque las lluvias escasas continuarán hasta las 15:00. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 19 grados a mediodía y 20 grados por la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 91% a las 12:00.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se estabiliza, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados a las 14:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias sean escasas, con una probabilidad de precipitación que se reduce a un 5% entre las 20:00 y las 22:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un cielo cubierto con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la baja visibilidad en las primeras horas y que estén preparados para un ambiente húmedo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.