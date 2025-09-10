El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de las 4:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de hasta 0.7 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Cuntis necesiten paraguas a lo largo de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados durante las primeras horas del día. A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 73% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un inicio nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque la nubosidad persistirá. Los residentes deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.