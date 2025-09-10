El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 22 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 66% al final de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en combinación con el viento.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, y del 70% entre las 14:00 y las 20:00. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, especialmente en las horas más oscuras, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia y tomar precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.