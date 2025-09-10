El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque con precaución ante la posibilidad de lluvia.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Las horas de mayor probabilidad de lluvia se concentrarán entre las 8:00 y las 14:00, con un 100% de probabilidad de precipitación en esos periodos. Esto significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana y parte de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar un poco la humedad, pero también puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad, aunque la niebla y la bruma podrían persistir en algunos momentos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 18:00, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados . Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, hoy en A Cañiza se prevé un día nublado con lluvias esporádicas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.