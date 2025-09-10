El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados . La humedad relativa alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura y a la visibilidad reducida.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir del tercer periodo, acumulando hasta 0.8 mm de precipitación en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas a lo largo de la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura podría llegar a los 21 grados .

Durante la tarde, las condiciones de nubosidad continuarán, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de sol intermitente. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados al final del día.

La visibilidad seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas, debido a la niebla y la bruma. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse por las calles de Cangas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día gris y fresco, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde, aunque la probabilidad de lluvia seguirá presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.