El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, así como entre las 8 de la tarde y las 2 de la tarde, donde se espera que la lluvia sea más intensa, aunque en cantidades moderadas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.6 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, situándose en torno al 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un ambiente más estable hacia la noche. La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 19 grados al caer el sol, que se producirá a las 20:53 horas.

Es recomendable que los habitantes de Cambados se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A pesar de las condiciones húmedas, las temperaturas agradables permitirán disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.