El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

Hoy, 10 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y la presencia de nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad que dará paso a un cielo cubierto.

Durante la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 17 y 18 grados. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir del mediodía, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero la posibilidad de chubascos es inminente.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 22 grados, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor acumulado durante el día.

La tarde y la noche se presentarán con un cielo mayormente cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan hacia el final del día. La temperatura mínima se registrará en torno a los 17 grados, y la humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles elevados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas o impermeables, ya que la probabilidad de lluvia es alta. Además, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con una sensación de humedad que podría resultar incómoda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.