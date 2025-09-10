El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y la presencia de nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la nubosidad que dará paso a un cielo cubierto.
Durante la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 17 y 18 grados. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir del mediodía, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero la posibilidad de chubascos es inminente.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 22 grados, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor acumulado durante el día.
La tarde y la noche se presentarán con un cielo mayormente cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan hacia el final del día. La temperatura mínima se registrará en torno a los 17 grados, y la humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles elevados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma persistente, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas o impermeables, ya que la probabilidad de lluvia es alta. Además, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con una sensación de humedad que podría resultar incómoda.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
