El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre

El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Se espera que la precipitación sea ligera, acumulando alrededor de 0.1 a 0.4 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Barro se enfrenten a un día húmedo.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, pero aún así se mantendrá por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede aportar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque la combinación de la humedad y la temperatura puede hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un ligero aumento a 21 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los residentes de Barro deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.