El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer desde la madrugada y continuar durante la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.6 mm en las primeras horas.
La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo en la región.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baiona se enfrenten a lluvias intermitentes. Sin embargo, no se prevén tormentas eléctricas, lo que indica que las lluvias serán suaves y no representarán un riesgo significativo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con la probabilidad de lluvias disminuyendo y el cielo manteniéndose cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 18 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades al aire libre.
En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se esperan a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»