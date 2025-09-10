El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la bruma persistente, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar a quienes se desplacen por la zona.
Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 19 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 75% durante la tarde y aumentando a un 82% en la noche.
En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes. Sin embargo, no se anticipan tormentas eléctricas, lo que podría ofrecer un alivio a quienes temen condiciones climáticas severas.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento podría contribuir a la dispersión de la bruma, aunque no se espera que elimine completamente la visibilidad reducida.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:51, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con una ligera disminución en la actividad de las lluvias. La noche se presentará tranquila, aunque la bruma podría volver a intensificarse, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los residentes de As Neves deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con una sensación de humedad notable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-09T21:07:13.
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»