El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 80%.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación meteorológica comenzará a cambiar a partir de la tarde. A partir de las 13:00, el cielo se irá cubriendo gradualmente, pasando de un estado despejado a uno más nublado. Las nubes altas comenzarán a aparecer, y para la tarde, se prevé un cielo cubierto con posibilidad de lluvias escasas.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Durante este periodo, se anticipan lluvias que podrían acumular hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados , mientras que la humedad relativa podría aumentar, alcanzando hasta el 93% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 11 km/h, que se intensificarán a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h desde el sur en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque con menor intensidad. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados . La noche se presentará con una alta humedad, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se recomienda estar preparado para la llegada de lluvias en la tarde y noche, así como para un aumento en la humedad y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que rondará el 77%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.