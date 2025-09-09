El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que rondará el 77%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta alrededor de las 10:00, momento en el que comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados durante la tarde, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad aumentará, alcanzando un 68% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser moderadas. Las precipitaciones comenzarán con ligeras lloviznas y podrían intensificarse hacia la tarde, con valores de hasta 1 mm de lluvia esperados en este periodo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 18 grados .

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.