El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes, aunque la mayor parte del día se caracterizará por un ambiente poco nuboso. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y descendiendo a un 57% a medida que el día avanza, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 9 km/h hacia el mediodía. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana y la tarde, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que se avecina un cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de un sistema frontal que traerá lluvias moderadas a fuertes. Se anticipa que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en este periodo.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 3 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 17 grados, con un aumento en la humedad relativa que podría llegar al 100% hacia el final del día.

Los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para un cambio significativo en el tiempo a medida que avanza el día, llevando consigo paraguas y abrigos para enfrentar la lluvia que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.