El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia la tarde y la noche. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, lo que sugiere que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de mayor nubosidad. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, contribuyendo a un ambiente más dinámico.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de niebla en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 95% hacia la medianoche.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día con un inicio soleado que dará paso a un ambiente más nublado y húmedo por la tarde, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Estrada se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 12°C, con una humedad relativa que alcanzará el 81% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11°C en las horas más frescas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Lalín se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados al amanecer. A medida que el día progrese, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.