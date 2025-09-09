El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana, antes de alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este clima agradable será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en la tarde, cuando se prevé que el cielo se torne poco nuboso a muy nuboso. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm en la tarde, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando hasta un 99% en la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 33 km/h. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La tarde será el momento más crítico en términos de inestabilidad atmosférica, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 18 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia ligera, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, el día en Vigo se presentará con un tiempo variado, ideal para disfrutar de la mañana, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 78% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 95% hacia la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer, descendiendo ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20°C hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

