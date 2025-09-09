El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 87% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco, con valores de lluvia que se mantendrán en cero hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a partir de las 13:00 horas, se prevé un ligero aumento en la posibilidad de lluvia, con un 100% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son escasas, con un máximo de 1 mm. Esto sugiere que, aunque la lluvia es probable, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas del mediodía.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 30% de posibilidad en la tarde, lo que indica que, aunque hay un riesgo, es poco probable que se desarrollen tormentas severas.

En resumen, Valga disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se recomienda a los residentes disfrutar del tiempo favorable, pero estar preparados para un posible chaparrón ligero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.