El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos despejados y poco nubosos. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos del sur-suroeste, que alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes más densas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, acumulando hasta 2 mm en total durante la tarde y la noche.

La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque la noche, estabilizándose en torno a los 18°C. La humedad relativa también aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia el final del día, lo que podría generar condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Los vientos, que serán predominantes del sur-suroeste, mantendrán una velocidad constante de entre 10 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera en las primeras horas del 10 de septiembre.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 10°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.