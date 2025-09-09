El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 80% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, especialmente a partir de las 6 de la mañana, cuando se prevé un aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 22 grados , lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable. Sin embargo, la humedad también irá disminuyendo, alcanzando un 53% en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el tiempo cambiará notablemente. Desde las 2 de la tarde, se prevé un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas pero continuas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, y para la noche se espera que se mantengan alrededor de los 17 grados .

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 11 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. Sin embargo, por la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero a medida que se acerque la tarde, existe un 25% de posibilidad de tormentas, lo que podría intensificar las precipitaciones. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Tomiño que estén preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a partir de la tarde, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La jornada concluirá con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 17 grados , creando un ambiente fresco y húmedo para la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.