El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 74% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 85% hacia las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá siendo poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 11 a 12 grados . La brisa del este, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, proporcionará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 11 de la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse a partir de la tarde. Entre las 2 y las 8 de la tarde, se espera una alta probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% en este intervalo. Las precipitaciones serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulados que podrían llegar a 2 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados , lo que podría generar un ambiente algo húmedo y pesado.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente con la llegada de la lluvia. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 17 grados .

La noche se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que podría generar condiciones de niebla en algunas áreas. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando al 100% hacia la medianoche. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Soutomaior que se preparen para un día variable, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.