El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 10 grados en las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la nubosidad, con cielos que pasarán de poco nubosos a muy nubosos en las horas centrales. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur-suroeste con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 100%, con precipitaciones que podrían llegar a ser escasas, pero que no se pueden descartar. Las lluvias se presentarán en forma de chubascos ligeros, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La humedad relativa también será alta, alcanzando el 70% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20:00 horas. La probabilidad de tormentas será baja, con un 0% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos eléctricos significativos.

En resumen, Silleda experimentará un día con un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento de la nubosidad y la llegada de lluvias ligeras por la tarde. Los vientos del sur-suroeste aportarán un toque dinámico al clima, haciendo que la jornada sea variada y con cambios notables en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.