El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta aproximadamente las 10:00 horas, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados a media tarde, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar, alcanzando niveles del 76% hacia el mediodía.

A partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 14:00 horas, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se espera que las nubes se intensifiquen, dando paso a un cielo cubierto hacia las 16:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

Las precipitaciones comenzarán con ligeras lluvias, acumulando alrededor de 1 a 2 mm en las horas pico de la tarde. La temperatura comenzará a descender a medida que avance la tarde, estabilizándose en torno a los 18 grados . El viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad variable. La temperatura mínima se situará en torno a los 14 grados , y la humedad alcanzará niveles altos, superando el 90% en las horas nocturnas. Se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo que se preparen para un cambio en el tiempo a partir de la tarde, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.