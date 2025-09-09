El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 9 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo a las 8 de la mañana, con 9 grados, y se elevarán gradualmente hasta llegar a los 14 grados a las 10 de la mañana. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad, especialmente a partir del mediodía. A las 12 del mediodía, el cielo se tornará cubierto, y las temperaturas alcanzarán su máximo, llegando a los 21 grados . La probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. A medida que el día avanza, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 24 km/h a las 3 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 6 de la tarde. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 90% hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de tormenta se mantendrá baja, con un 20% entre las 2 y las 8 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17 grados. La lluvia podría continuar de manera intermitente, aunque con menor intensidad. En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender conforme avanza la mañana.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza el día.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 10°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.