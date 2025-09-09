El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 10°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 06:00 horas, se comenzarán a notar algunas nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura alcanzará su punto más bajo alrededor de las 09:00 horas, con 9°C, pero se recuperará rápidamente, alcanzando los 12°C hacia las 10:00 horas. La humedad relativa será alta, rondando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de las 12:00 horas, cuando se prevé que las nubes se intensifiquen. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que avanza la tarde, se espera un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en total.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia las 22:00 horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las últimas horas del día, especialmente después de las 21:00 horas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero se recomienda llevar paraguas o impermeable para la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 9 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.