El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta aproximadamente las 10:00, cuando se prevé un ligero aumento en la nubosidad. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados a mediodía, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. Desde las 14:00, se anticipa un incremento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso y cubierto hacia la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados en las horas más cálidas, pero con un descenso notable hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 14:00 se inicie un periodo de lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. Esto se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 40% en la misma franja horaria.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de hasta 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h desde el sur en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18 grados, con una humedad que podría llegar al 90%. La visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las horas más tardías, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Meis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 80%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.