El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en condiciones de poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad, que se espera que se sitúe en torno al 70%.

A medida que la tarde avanza, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia las 3 de la tarde. Esto podría dar paso a la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 3 y las 6 de la tarde, donde se estima una precipitación de hasta 0.6 mm. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que aportará una brisa fresca a lo largo del día. A partir de las 6 de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad moderada. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia el final de la tarde.

Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían continuar hasta la medianoche. La temperatura mínima se espera que baje a 12 grados , con una humedad que podría alcanzar el 100% hacia el final del día. En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será variable, con un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 74% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 85% hacia las 5 de la mañana.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 14 grados , con una ligera disminución a 13 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados hacia las 2 y 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.