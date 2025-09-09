El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien. A partir de las 11:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento que soplará desde el sureste a una velocidad de 11 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 23 km/h en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente a partir de las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la lluvia sea escasa al principio, pero a medida que avance la tarde, la intensidad podría aumentar, acumulando hasta 5 mm de precipitación en total. Esto podría generar un ambiente más fresco y húmedo, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse algunas tormentas aisladas que acompañen a las precipitaciones. La noche cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 17 grados , con una humedad que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96%.

Es recomendable que los habitantes de Pontevedra se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial, especialmente durante la tarde y la noche. A pesar de que la mañana comenzará con un tiempo agradable, la llegada de nubes y la posibilidad de lluvia podrían alterar los planes al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas pico.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco, con una temperatura de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.