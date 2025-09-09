El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar paso a un ambiente más nublado. Sin embargo, las probabilidades de precipitación son bajas en las primeras horas, con un 0% de probabilidad hasta las 8:00. A partir de las 14:00, la situación cambia, ya que se prevé un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es probable, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que rondarán los 4 a 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas más cálidas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente despejado al inicio, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los residentes que disfruten de la mañana al aire libre, pero que estén preparados para la posibilidad de lluvia en la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un viento moderado hará que el día sea bastante llevadero, aunque es aconsejable llevar un paraguas si se planea estar fuera durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.