El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 10 grados en las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avanza el día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque la brisa suave del sureste, con velocidades de hasta 6 km/h, ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de alrededor de 1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar ligeramente el suelo, pero no se espera que cause inconvenientes.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones podrían volverse inestables, es poco probable que se desarrollen tormentas severas. La bruma podría aparecer en la noche, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que será a las 20:54, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

A lo largo del día, el viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más activas. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que contribuirá a un ambiente cálido y húmedo.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.