El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 79% al 86%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y un cielo más cubierto. Esto se traducirá en una probabilidad de precipitación del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con lluvias que podrían ser escasas en su mayoría, aunque se anticipa un episodio de lluvia más intensa hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 25% en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 22 km/h.

En la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que persistirá. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 15 y 17 grados , y la humedad relativa aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de contrastes, comenzando con un tiempo soleado y cálido, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la lluvia y la nubosidad marcarán el final del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 74% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 85% hacia las 5 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.