El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Poio se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco, con una temperatura de 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente hasta un 62% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave del noreste, con velocidades que rondarán entre 2 y 6 km/h, aportará algo de alivio a la calidez del ambiente.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades en las primeras horas y aumentando ligeramente a un 35% en la franja horaria de 08:14 a 14:20. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, y las precipitaciones que podrían ocurrir serán escasas, con valores que no superarán los 5 mm.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 10% de posibilidades en la franja horaria de 08:14 a 14:20, lo que sugiere que el día transcurrirá sin mayores contratiempos meteorológicos.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, especialmente a partir de las 15:00 horas, donde se espera un incremento en la nubosidad. A pesar de esto, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 18 grados. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a 17 grados a las 20:00 horas.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y cálido, con algunas nubes altas y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes pueden disfrutar de un día agradable al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.