El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 15 grados hacia el mediodía. El cielo seguirá siendo mayormente despejado, aunque se comenzarán a notar algunas nubes dispersas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 8 de la mañana.

Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la situación cambiará. Se espera un aumento significativo en la nubosidad, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 2 y las 8 de la tarde. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, y se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm en el transcurso de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores de hasta 18 grados .

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, soplando del sur y del sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 8 de la tarde y bajando a 15 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 98% hacia el final del día, lo que podría generar una atmósfera más densa y húmeda.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se vivirá un día de contrastes, comenzando con un tiempo despejado y fresco, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde se espera la llegada de nubes y lluvias. Es recomendable llevar paraguas si se planea salir por la tarde y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas descenderán al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 74% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 85% hacia las 5 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.