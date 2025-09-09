El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

A partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Aunque la mañana comenzará con cielos despejados, a partir de las 14:00 horas, la nubosidad comenzará a aumentar, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia la tarde. Esto se traducirá en un incremento de la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, comenzando en un 72% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente con la llegada de la nubosidad y las lluvias.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la niebla que podría formarse en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a la costa. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, aunque la llegada de la lluvia podría nuevamente reducirla hacia la tarde.

En resumen, Oia experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la nubosidad y la probabilidad de lluvia aumentarán significativamente. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo un paraguas si planean estar al aire libre durante las horas de la tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baiona durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75-78%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 80% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.