El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en un estado poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 22 grados . La humedad relativa disminuirá a un 74%, lo que generará una sensación de calor más agradable durante las horas centrales del día.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 2 de la tarde, el cielo se tornará cubierto, y las probabilidades de precipitación aumentarán considerablemente. Se estima que entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia será del 100%, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en total. Esto indica que es muy probable que los residentes de O Rosal experimenten lluvias durante este periodo, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde, situándose en torno a los 19 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando niveles cercanos al 100% hacia el final de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. Además, el viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, aunque con menor intensidad. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 19 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre. En resumen, el día de hoy en O Rosal se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso en las horas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 16 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 72% al inicio del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 80% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.