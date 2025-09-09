El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cómodo a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 9 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento suave ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas de mayor calor.

A lo largo de la jornada, no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 100% de lluvias, aunque se espera que sean ligeras y esporádicas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 18:00 horas, con acumulaciones que no superarán los 3 mm. Esto podría ser un alivio para la vegetación local, que se beneficiará de esta lluvia tras un periodo de sequía.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de O Porriño estén atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubes hacia la tarde y la llegada de lluvias ligeras por la noche. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero no olviden llevar un paraguas si planean estar fuera más tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer, descendiendo ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20°C hacia la tarde.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 10°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán ligeramente a 12°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.