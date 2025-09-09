El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 08:08. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avanza la mañana, el cielo continuará despejado hasta aproximadamente las 10:00, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 18:00, con valores que podrían llegar a los 19 grados . Sin embargo, la humedad relativa irá en aumento, alcanzando un 95% hacia las 20:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en la tarde.

A partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00, el cielo se tornará cubierto, y se espera la llegada de precipitaciones. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que podrían oscilar entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas hacia la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se preparen para un cambio en las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un inicio de día soleado y cálido, seguido de un cambio hacia un tiempo más inestable con nubes y lluvias en la tarde. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Hoy, 9 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 15 grados, y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 77% al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas. La temperatura oscilará entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.